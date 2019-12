Het leek dit jaar niet goed te mogen gaan voor bekend Nederland en hun relaties. Yolanthe Cabau, Marco Borsato, Wendy van Dijk, André Hazes en Nicolette Kluijver; allemaal zagen ze het op een of andere manier misgaan dit jaar.

Het zal voor de meeste mensen even graven zijn, maar we begonnen 2019 al direct met een relatieramp: het jaar was net een week oud toen Wendy van Dijk en Erland Galjaard bekendmaakten dat hun huwelijk in zwaar weer terecht was gekomen.

De bladen stonden er vol mee: Wendy zou voor de charmes van personal trainer en collega Rob Boekema zijn gevallen, Erland woonde al niet meer thuis en het was nog maar de vraag of het allemaal nog goed zou komen.

Die verhalen werden echter al snel naar het rijk der fabelen verwezen: Wendy en Erland woonden weliswaar niet meer samen, maar werkten in therapie hard aan hun relatie. Rob was echt niet meer dan een collega en warempel: het was eigenlijk alweer best wel snel dat Wendy en Erland weer samen waren.

Dat ze beiden de overstap naar SBS maakten, zal ongetwijfeld geholpen hebben: naast je televisieconcurrent in bed liggen, slaapt toch minder rustig.

'Altijd de beste vriendjes'

Entertainmentliefhebbers waren nog niet van de Wendy-schrik bekomen, of Nicolette Kluijver liet een bommetje barsten. De Expeditie Robinson-presentatrice maakte via Instagram bekend dat zij en haar man Joost Staudt uit elkaar gingen, maar altijd de beste vriendjes zouden blijven.

Omdat het bericht enkele uren later alweer van Instagram verdwenen was, was het even onduidelijk wat er nu echt aan de hand was. Had Nicolette soms met een drankje te veel op haar Instagram-pagina een update gegeven, of was het wellicht een hacker zoals bij Wendy van Dijk over Chantal Janzen het geval was?

Nicolette besloot niet te lang stil te staan bij het verwijderde bericht en kondigde aan dat zij en Joost hard aan hun relatie zouden gaan werken. Ondanks verhalen over een nieuwe woning voor Joost en een andere man voor Nicolette, lijkt het erop dat de twee er toch uit zijn gekomen. Zeker weten doen we het echter niet: Nicolette zegt er weinig over.

'Ik heb het verknald'

Of we nu van een scheiding mogen spreken of niet, zeker is dat de relatie van Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder dit jaar niet heeft mogen overleven. De presentatrice en de voetballer kondigden in maart aan dat het niet zo goed ging met hun huwelijk en al snel werd duidelijk waarom.

"Ik heb het verknald. Meerdere keren. Mijn gezin verdient rust. Ik vraag nogmaals om respect voor onze privacy. We zijn nog niet gescheiden", aldus Wesley op Instagram. Het kon bijna niet anders dan dat Wesley een misstap had begaan, zo werd overal geconcludeerd.

Ook vanuit Yolanthe werd duidelijk gemaakt dat er geen sprake was van een scheiding, maar hoe noem je het dan als twee mensen die getrouwd zijn uit elkaar gaan?

Of het nog goed kan komen, weten we niet, omdat Yolanthe zich nog niet één keer heeft uitgelaten over de hele situatie. Eén ding is zeker: Yolanthe draagt haar trouwring niet meer.

Een hele hechte vriendschap

Zo ongeveer de laatste bekende Nederlander van wie je verwacht dat het op relatiegebied mis zou gaan, ging dit jaar voor de bijl. Marco Borsato bleek een affaire te hebben gehad met pianiste Iris Hond. Jaren geleden weliswaar, maar nu kwam het ineens naar buiten.

Privé wist ons te vertellen dat Iris en Marco elkaar tijdens een editie van Symphonica in Rosso hadden ontmoet, ten tijde van het faillissement van Marco's bedrijf, en daarna jarenlang een affaire zouden hebben gehad. Onzin, zei Marco. Niet van de affaire, maar wel van die jarenlang.

"In die tijd, inmiddels zo'n tien jaar geleden, is er inderdaad een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur", aldus Marco op Instagram.

Waar Marco en Leontine naar buiten uitstraalden dat deze affaire hun relatie niet de kop zou kosten, heeft Iris weinig gezegd over de hele situatie. Zij ging verder met het zoeken naar de ware in een eigen realityprogramma. Helaas had ze daar minder succes.

Geen sprake van ruzie

Dat een relatiebreuk niet altijd tot moddergooien en drama hoeft te leiden, bewezen Monica Geuze en Lars Veldwijk dit jaar. De vlogger en voetballer maakten in november bekend uit elkaar te gaan en benadrukten ook direct dat er nog steeds sprake was van veel wederzijds respect.

"Na een aantal mooie jaren hebben we er samen voor gekozen om uit elkaar te gaan. Er is geen sprake van ruzie en onze prachtige dochter zal voor ons beiden altijd op nummer 1 staan!", plaatsten de twee allebei op sociale media.

Het stel bleek al langer te twijfelen over de toekomst en bij het aanschaffen van een nieuwe woning werd de knoop doorgehakt: ze wilden toch niet samen verder.

'Wie dit is, maakt het alleen nog maar pijnlijker'

Even voelde 2019 als een herhaling van een jaar eerder: kregen we nou weer allemaal gedoe tussen André Hazes en Monique Westenberg waarbij het uiteindelijk toch nog allemaal goed komt? Nou, nee. 2019 verliep heel anders: de twee gingen definitief uit elkaar en er bleek allerlei drama mee gepaard te gaan.

Want de officiële verklaring die het stel naar buiten bracht, bleek alleen afkomstig van André te zijn en Monique maakte op sociale media op weinig subtiele wijze duidelijk dat ze het niet eens was met de manier waarop het gegaan was.

"Vandaag heeft André mij via een appje laten weten dat hij gevoelens voor een andere vrouw heeft waar hij een tijdje contact mee heeft. Wie dit is maakt het alleen maar nog pijnlijker. Dat er nu stel op sprong voor gekozen wordt om zijn persbericht naar buiten te brengen heeft hier alles mee te maken", aldus Monique op Instagram.

Wie was die vrouw dan? Nog geen 24 uur na dit schokkende bericht kregen we een nog veel schokkendere onthulling: het ging om Bridget Maasland. Het kersverse koppel kreeg het loodzwaar te verduren op sociale media en bekende vrienden van André zeggen dat het niet lang kan duren voor ook aan deze relatie een einde komt. We zullen het zien: voorlopig wijst alles er op dat Bridget en André samen aan de champagne zitten op Oudejaarsavond.