Rapper Cardi B heeft haar echtgenoot, rapper Offset, voor zijn 28e verjaardag een half miljoen dollar in cashgeld (ongeveer 450.000 euro) verstopt in een koelkast gegeven. In een filmpje op Instagram dat ze zondag van dit moment heeft gedeeld, geeft Cardi B als reden voor haar cadeaukeuze op dat haar echtgenoot alles al heeft.

"Je hebt al iedere auto, alle juwelen, alle schoenen", aldus Cardi B. "Wat kan ik iemand geven die alles al heeft?"

"500.000 dollar", geeft de rapper antwoord op haar eigen vraag. "Hiermee kun je alles kopen wat je wilt. Maar verwacht geen kerstcadeau meer van mij."

Op een filmpje is te zien hoe Offset in een stripclub, aangemoedigd door Cardi B, tijdens het ontvangen van een lapdance door een stripper met bankbiljetten smijt.

Cardi B en Offset zijn getrouwd sinds september 2017. Begin december verdedigde de rapper haar echtgenoot tegen geruchten dat hij zou vreemdgaan.