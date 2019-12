Actrice Lori Loughlin en haar man Mossimo Giannulli beweren dat hun donatie van een half miljoen dollar (ongeveer 450.000 euro) aan de Universiteit van Zuid-Californië legaal was. Volgens het acteursechtpaar houdt justitie rondom het omkopingsschandaal expres bewijs achter waaruit zou blijken dat het stel niet de bedoeling had om iemand om te kopen, meldt TMZ zondag.

De 55-jarige actrice en haar man zijn onderdeel van een groep van elf verdachten in het omkopingsschandaal. Het stel zou een half miljoen dollar hebben betaald om ervoor te zorgen dat hun dochters Bella en Olivia Jade ingeschreven zouden staan als onderdeel van het roeiteam van de universiteit, terwijl ze deze sport niet beoefenen.

"Onze cliënten hebben legale donaties verricht", aldus de advocaten van Loughlin en Giannulli. "Tijdens de rechtszaak zullen ze hun onschuld helpen vaststellen, door aan te tonen dat hun betalingen aan de universiteit legale donaties waren en niet bedoeld om direct of indirect de voormalig sportdirecteur van de universiteit om te kopen."

Loughlin's advocaten willen te weten komen of de universiteit wist van de activiteiten van de betreffende sportdirecteur, Donna Heinel, met verschillende ouders en studenten. "Als de universiteit hiervan wist dan zullen Lori en Mossimo zeker aanvoeren dat er geen sprake was van omkoping en dat betalingen geïnstitutionaliseerd waren geworden."

Loughlin en Giannulli werden in maart al beschuldigd van fraude en witwassen. De voormalige Full House-actrice kan een celstraf van twintig jaar krijgen als ze schuldig wordt bevonden.

Felicity Huffman in hetzelfde schandaal veroordeeld

De voormalige Desperate Housewives-actrice Felicity Huffman is een van de vijftig ouders die in totaal bij het schandaal zijn betrokken. Huffman is na haar schuldbekentenis voor examenfraude ten behoeve van haar kinderen niet vervolgd voor witwassen, maar wel voor fraude.

Huffman heeft haar celstraf van twee weken inmiddels uitgezeten. Daarnaast werd ze ook veroordeeld tot een taakstraf van 250 uur, een boete van 30.000 dollar en een voorwaardelijke celstraf van een jaar.