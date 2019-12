Sparren, lichtjes, slingers, stalletjes. Met nog minder dan twee weken te gaan, trekt Nederland alles uit de kast om kerstklaar te zijn. Op sociale media laten BN'ers trots zien hoe ze hun huis versieren. NU.nl maakt een overzicht.

Chateau Meiland moet in kerstsferen worden gehuld en gastheer Martien steekt graag zijn handen uit de mouwen. "Kijk, hier kan ik wat mee."

Jim Bakkum heeft met hulp van zijn twee kinderen de kerstboom opgetuigd. "Laat die Kerst maar komen", schrijft de acteur op Instagram.

Nikkie Plessen heeft een metershoge kerstboom in haar woonkamer staan en deelt dat graag met de wereld.

"En ook bij ons staat 'ie", schrijft Shownieuws-presentator Shelly Sterk over haar kerstboom op Instagram.

Kerst is het officieel nog niet, maar Katja Schuurman pakt vast cadeau's uit bij haar boom.

Fred van Leer is niet zuinig geweest met de roze kerstballen. "Mijn boom is zo gay", schrijft de presentator. "And I love it!"

Liza Sips is dol op Kerst, laat de actrice blijken via een bericht op Instagram. "Nog vóór het einde van de zomer ben ik al aan het aftellen naar Kerstavond en in de auto staat mijn Kerst-playlist op repeat."