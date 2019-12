Fred van Leer is sinds vrijdag weer thuis nadat hij voor de tweede maal aan zijn schouder is geopereerd. De stylist en presentator heeft een PICC-lijn gekregen, waarmee hij de hele dag wordt voorzien van antibiotica.

Van Leer deelt vrijdag een video waarin hij vertelt dat hij een "ongelofelijke kutweek" achter de rug heeft.

"Ik had verwacht dat ik met antibioticatabletten naar huis mocht, maar ik heb helaas een PICC-lijn gekregen (een infuus dat in de bovenarm wordt geplaatst, red.), een apparaat in je lijf dat je 24/7 antibiotica geeft."

Volgens de presentator is de infectie nog steeds zo gevaarlijk dat dit voorlopig nog nodig is. "Het is wat het is."

Twee weken geleden onderging Van Leer een ingreep aan zijn schouder. Maandagochtend ging de wond echter weer open en uit een MRI-scan bleek dat het "foute boel" was, vertelde de presentator eerder deze week.

Van Leer heeft met het oog op zijn gezondheid al zijn optredens van de komende tijd moeten afzeggen.