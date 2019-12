Victor Mids, die de opleiding geneeskunde heeft gedaan, is niet van plan om ooit nog het artsenberoep op te pakken. De illusionist zegt veel plezier te halen uit zijn huidige carrière.

"Ik denk niet dat ik ooit nog praktiserend arts word. Daarvoor vind ik wat ik nu doe te leuk", vertelt Mids (32) in gesprek met het AD.

Wel is de Mindf*ck-presentator van plan om de komende jaren onderzoek te doen naar placebo-effecten en hypnose. "Ook dat heeft alles met het bespelen van het brein te maken. Het zou leuk zijn de kennis die ik heb nog een keer te verwerken in een boek over gedragspsychologie. Dat kan relevant zijn bij onderzoek naar hoe mensen angst of pijn ervaren."

Mids maakte meerdere reeksen van het populaire programma, waarin hij illusies laat zien en experimenten uitvoert bij mensen, maar hij ziet zichzelf in tegenstelling tot collega's als Hans Klok niet snel belanden met een show in Las Vegas.

"Ik gun het Hans, maar voor mij is Vegas niet het hoogst haalbare", vindt Mids. "Spektakel, vuurwerk en knallen passen daar. Ik wil liever blijven doen wat ik nu doe. Op verschillende manieren het brein beïnvloeden."

Volgens de illusionist zijn ook collega-goochelaars "ontzettend blij" met wat hij doet. "Sinds Mindf*ck op televisie is, hebben zij veel meer werk. Ze zitten niet meer alleen in het glittergordijntjesachtige hoekje, maar staan nu ook op hippe feesten."