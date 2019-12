Katja Schuurman, die afgelopen maand in Zuid-Afrika doorbracht om daar mee te doen aan een yogaretraite, kan haar aandacht naar eigen zeggen nu beter verdelen. De actrice en presentatrice merkt dat een structuur in de dag haar voordelen brengt.

In gesprek met De Telegraaf vertelt de 44-jarige Schuurman dat ze in Zuid-Afrika "goed met zichzelf in gesprek is gegaan". "In een wereld waarin we allemaal op standje 'doorracen' staan, is het namelijk weleens goed om soms een paar stapjes terug te doen. Ik weet wat mijn valkuilen zijn en daar heb ik afscheid van genomen."

De actrice, die binnenkort te zien is in de nieuwe zondagavondshow The Battle, vertelt dat ze altijd "aan het rennen en vliegen" is. "Zonder prioriteiten te stellen of echt een structuur in mijn leven te hebben of voldoende te genieten van wat ik deed."

Daardoor voelde ze zich vaak emotioneel, prikkelbaar en besluiteloos. "In het retreat heb ik, door veel te praten en mijn issues van me af te schrijven, geleerd mijn aandacht meer te sturen. Dus niet meer mijn energie laten vervliegen als stoom bij een pan kokend water zonder deksel, maar mijn energie bundelen en te richten als bij een fluitketel met een uitgang recht naar voren."

Schuurman heeft daarom besloten haar dagen op een vaste manier te beginnen en staat nu elke dag om 6.00 uur op. "In een speciaal daarvoor ingericht tuinhuisje, aan yoga te doen en even te denken: wat deed ik gisteren goed of minder, en wat is mijn intentie voor vandaag? Het maakt me rustig en na afloop ontzettend krachtig."