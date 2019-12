Colin Firth en zijn vrouw Livia Giuggioli gaan na 22 jaar huwelijk scheiden, dat laat het management van de Britse acteur weten in een verklaring aan de Britse pers.

"Colin Firth en Livia Giuggioli zijn uit elkaar. Ze zullen altijd goede vrienden blijven en de liefde voor hun kinderen samen delen. Ze stellen het op prijs als hun privacy gerespecteerd wordt ", staat in de verklaring te lezen.

Firth (59) ontmoette de vijftigjarige Giuggioli (50) in 1996 op de filmset van de BBC-serie Nostromo. Het stel trouwde een jaar later. Ze zijn ouders van zoons Matteo en Luca. het gezin woonde afwisselend in Londen en Italië.

Dit jaar werd bekend dat het koppel een aantal jaren geleden een korte periode uit elkaar was, nadat Giuggioli een relatie kreeg met een vriend. De twee kwamen al snel weer terug bij elkaar.

Firth is bekend van zijn rollen in de serie Pride and Prejudice en films als Love Actually, A Single Man, Bridget Jones' Diary en The King's Speech. Giuggioli, van origine Italiaanse, is een filmproducent.