Gordon heeft het gevoel dat hij eindelijk de persoon is die hij altijd heeft willen zijn. De presentator ontdekte dat onder andere toen hij het tv-programma 100 jaar jong maakte, waarin hij in zijn eentje in gesprek gaat met mannen en vrouwen die hun honderdste verjaardag al hebben beleefd.

In gesprek met NU.nl vertelt de presentator dat hij in het verleden het gevoel had nog op Gerard Joling terug te kunnen vallen, met wie hij diverse programma's met ouderen maakte. "Ik had aan hem toch een soort maatje, een houvast, dat heb ik nu niet. Ik durf nu stiltes te laten vallen, ik durf niet op de grap te spelen. Die mensen hun verhaal te laten vertellen. Dat was echt heel mooi, ik vond dat heel fijn."

Gordon liet zich het afgelopen jaar behandelen voor diverse verslavingen en trok zich een tijdje terug uit de publiciteit. Sindsdien kijkt hij anders tegen de wereld aan. "Je beleeft dingen anders, je bent helder in je hoofd, je bent erbij, je bent fris. Je bent gewoon alert. Je bent leuker."

Tijdens de opnames van het programma merkte de presentator de effecten van het traject dat hij doorliep. "Het was een confronterend programma ook daardoor, maar op een positieve manier. Ik merkte dat ik mezelf heb teruggevonden. Ik moet John de Mol eigenlijk ook bedanken voor het verlengstuk van de therapie, want zo voelde het voor mij om dit programma te maken."

"Dit is echt iets waarvan ik vind: dit is Gordon. Dit ben ik. Ten voeten uit. Dit is de man die voor zijn dertigste nooit iets gedaan, gebruikt of gedronken had. Dit is de pure mens. Dit is wie ik ben. De oprechte interesse die ik heb. Ik smul van die mensen. Ik ben dol op oudere mensen."

'Je voelt emoties veel beter'

De gesprekken die Gordon voerde met de honderdplussers, over hele verschillende aspecten in hun leven, zoals het verlies van geliefden, de oorlog, maar ook de introductie van de radio, grepen hem meer aan dan ooit.

"Je voelt je emoties veel beter. Dat heeft echt veel indruk op me gemaakt; ik ben een paar keer echt in tranen uitgebarsten voor de camera. Dat heb ik ook met Patty en Gordon op zoek naar de eeuwige jeugd met Patty (Brard, red.), dat hierna komt."

Na 100 jaar jong en Patty en Gordon op zoek naar de eeuwige jeugd volgt nog een nieuw project, wat er voor zorgt dat Gordon met veel vertrouwen aan 2020 begint. "Met allemaal hele leuke programma's en mijn droom die uitkomt over een paar maanden. Een mooi programma dat ik ga maken voor SBS6 waar ik nog niks over mag zeggen. Maar de flow waar ik nu in zit, die wil ik niet meer kwijt."

100 jaar jong is vanaf maandag 6 januari elke werkdag om 20.30 uur te zien bij SBS6.