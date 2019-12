Jelle de Jong, bekend van onder meer Soldaat van Oranje, heeft zich verloofd. De acteur gaat trouwen met zijn Russische vriendin Yulia.

"She said DA (het Russische woord voor ja, red.)", schrijft De Jong op Instagram.

De twee leerden elkaar in 2017 kennen via hun gemeenschappelijke vriend Hans Klok. Later dat jaar werd de relatie tussen de 32-jarige Dokter Deen-acteur en de acht jaar oudere circusartieste verbroken, een gezamenlijke beslissing die werd genomen omdat ze niet in hetzelfde land woonachtig zijn.

Later kwamen de twee toch weer samen, wat nu is bezegeld met een verloving. De circusartieste heeft al een achttienjarige zoon uit een eerdere relatie.

Momenteel speelt De Jong de rol van Fred van Houten in Soldaat van Oranje.