Bridget Maasland sleept Privé voor de rechter, Connie Witteman en Gordon leggen jarenlange ruzie eindelijk bij en hoeveel geld kreeg Anna Nooshin voor een NPO-flop? Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Roddelbladen halen een heleboel spectaculaire verhalen over bekende Nederlanders naar boven. Zonder het bestaan van Privé, Story, Weekend en Party zouden we van heel veel BN'ers nooit weten dat ze een affaire hebben, of dat ze een hekel hebben aan iemand.

Het is vanzelfsprekend dat de Marco Borsato's, Humberto Tans en Sylvie Meisen van de wereld het bestaan van de bladen zo af en toe hekelen en liever zien dat een Evert Santegoeds of een Bart Ettekoven eens een nieuwe baan in de journalistiek zoeken.

Deze week zagen we twee voorbeelden voorbijkomen van wat er gebeurt als dat wensen overgaat in keiharde acties en toevallig kwam dat uit de hoek van bekend Nederlands nieuwste koppel: Bridget Maasland en André Hazes.

André dreigde eerder met juridische stappen nadat Privé op de cover een foto van zijn zoon gebruikte en daarbij de tekst schreef: "Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?" De zanger vond het verschrikkelijk dat zijn zoon op deze manier in de aandacht kwam en eiste een rectificatie en een excuus.

Toen Evert Santegoeds in zijn column schreef dat deze ruzie inmiddels was beslecht en er een bedrag was overgemaakt naar een van Andrés favoriete stichtingen, leek de kous af, maar al snel bleek er toch nog meer onvrede over het blad te zijn: zijn vriendin Bridget besloot het blad voor de rechter te dagen om een verhaal dat ze schreven over haar en André.

Het blad beschreef hoe de huwelijksnacht van Patty Brard ook voor een spannende avond voor Bridget en André had gezorgd. Terwijl André toen net iets met Monique had, zou hij het wel heel gezellig hebben gehad met de presentatrice.

Beiden ontkenden niet dat daar iets was gebeurd, maar dat ze daadwerkelijk met elkaar in een flessenhok eindigden, zou onzin zijn. Bridget zweerde op haar zoon dat het niet geval was en moet tot 20 december wachten tot ze hoort of de rechter ook vindt dat ze onjuist is bejegend.

Iets waar Bridget wellicht niet voldoende over nagedacht heeft: in de rechtszaal werden verschillende bronnen naar voren geroepen die tot in detail beschreven hoe het er die avond aan toeging. We zullen niet alles herhalen, maar het slipje van de presentatrice kwam in ieder geval ter sprake.

Mocht Bridget haar gelijk krijgen, heeft ze toch al heel wat moeten verduren: het moet niet makkelijk zijn geweest om dergelijke intieme details, verzonnen of de waarheid, onder toeziend oog van aanwezige pers opgesomd te krijgen.

329 In de bladen: Excuses na 'Hazes-gate' | Ziekte Jan Smit verzonnen?

Geld moet rollen

Bij de publieke omroep is er eigenlijk altijd wel iets te doen over geld. Is het niet dat er te veel wordt uitgegeven aan 'snoepreisjes' in reisprogramma's, dan is het wel dat de presentatoren te veel geld verdienen.

Deze week kwam de Rekenkamer met een uitgebreid rapport van de uitgaven van de publieke omroep en ook nu zorgde dat weer voor gefronste wenkbrauwen. Want hoe komt het dat de kosten van het produceren van de programma's van Floortje Dessing en Matthijs van Nieuwkerk zo onwijs zijn gestegen, met ruim 40 procent, sinds ze de productie zelf in handen hebben?

Niet alleen verontwaardigde journalisten en programmamakers uitten zich deze week kritisch, maar ook minister van Media Arie Slob zag voldoende aanleiding weer vragen te stellen over de productie van de programma's.

In AD werden vragen gesteld over een heel ander NPO-programma. Want hoeveel geld had Anna Nooshin eigenlijk gekregen voor het presenteren van het programma Mooier wordt het niet? Naar het vierluik keken eerst nog 150.000 mensen, maar die cijfers zakten deze week al tot 62.000 kijkers.

Het kan toch niet dat Anna niet ruim betaald is voor de samenwerking, met haar populariteit onder jongeren? Maar met zulke cijfers, is er geen twijfel over mogelijk dat ze een hele smak geld niet waard is, zo werd gesuggereerd in de krant.

De komende weken zullen we er ongetwijfeld nog veel over horen: het is slechts een kwestie van tijd voordat Slob ook wil weten wat er op Anna's rekeningnummer is bijgeschreven.

249 Op Insta: 'Fans laten Bieber vallen' | Dit mist Chrissy Teigen

Het onmogelijke wordt mogelijk

Als je persoonlijke telefoongesprekken hebt gedeeld op nationale televisie en er daarna wraak wordt genomen door telefoonnummers op nationale televisie te roepen, kun je dan ooit weer vrienden worden?

Blijkbaar. Zo leerden we deze week van Connie Witteman en Gordon. In 2013 liep een ruzie van de twee zo hoog op, dat ze sindsdien niet één keer meer met elkaar gesproken hebben. Althans, dat dachten wij. Maar tijdens een actie voor het KWF ontmoetten de twee aartsvijanden elkaar weer en leek alles koek en ei.

De ruzie ontstond toen Connie het nummer Tomorrow uit de musical Annie niet wilde zingen tijdens een benefietavond voor het Ouderenfonds. Toen dat duidelijk werd, belde Gordon zijn eens goede vriendin op om haar terecht te wijzen en noemde haar een "vuil vies goor verwend secreet".

Dat telefoongesprek werd door Connie opgenomen en vervolgens gedeeld in de media, waardoor Gordon zich op zijn beurt geroepen voelde om het nummer van Connie te delen met heel Nederland.

Deze week werd dat allemaal bijgelegd. Connie en Gordon zijn allebei een nieuw pad ingeslagen en beteren hun leven. En hoe kun je dat beter doen dan door dit soort ruzies in het verleden te laten?

"We hebben natuurlijk een lange tijd gedoe gehad, maar laten we vanavond verzoenen en alles achter ons laten", aldus Gordon direct. En daarmee lijkt een van de oudste showbizzruzies voor altijd beslecht.