Anastacia, die momenteel in Nederland verblijft vanwege haar rol in de musical We Will Rock You, overweegt om hier permanent te gaan wonen. De zangeres vertelt in de Omroep West-talkshow FRITS! dat ze zich zeer op haar gemak voelt in Nederland.

In gesprek met presentator Frits Huffnagel zegt de Amerikaanse artiest dat dit al ongeveer de achttiende keer is dat ze in Nederland verblijft. "Ik voel me hier steeds meer op mijn gemak", vertelt de musicalster en I'm Outta Love-zangeres.

"Voorheen merkte ik vooral de fietsen en de Wallen op, maar nu krijg ik ook de cultuur mee." Anastacia zegt dat ze vooral de Nederlanders zelf kan waarderen en roemt de sympathie van de Nederlandse bevolking. "Jullie zijn best conservatief, maar je kunt ook met jullie lachen."

De 51-jarige zangeres zegt dat zij en haar zus al een tijdje overwegen naar Europa te emigreren. Dankzij Anastacia's goede ervaringen met Nederland valt de keuze mogelijk op ons land. "Dit land voelt wel als een plek waar we kunnen aarden."

Anastacia woont deze winter een tijdje in een hotel in Nederland. We Will Rock You, waarin de zangeres de rol van Killer Queen speelt, wordt in december 2019 en januari 2020 opgevoerd in Amsterdam en Den Haag.