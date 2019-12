Tori Spelling, die in haar tienertijd te zien was als Donna Martin in Beverly Hills, 90210, voelde zich naar eigen zeggen onzeker in die periode. Daarom wil ze haar dochters meegeven dat ze altijd hun eigen weg mogen kiezen in het leven.

"Vanwege Donna Martin vertel ik mijn dochters elke dag dat ze goed genoeg zijn, dat ze mooi zijn en dat ze kunnen worden wat ze willen", schrijft de 46-jarige Spelling, die zeventien was toen ze begon aan Beverly Hills, 90210, op Instagram.

Spelling was naar eigen zeggen erg onzeker op jonge leeftijd. "Ik had altijd het idee dat ik niet goed genoeg was, ondanks dat ik in een enorm populaire televisieserie iemand speelde die het allemaal voor elkaar had. Meisjes keken op tegen mijn personage en jongens waren verliefd op haar. Maar buiten de camera's voelde ik me verre van knap."

Terugkijkend op de serie, die werd geproduceerd door haar vader Aaron Spelling, geeft Spelling zichzelf een compliment. "Ik had alleen gewild dat ik niet zo hard voor mezelf was geweest."

Spelling is sinds 2006 getrouwd met acteur Dean McDermott, met wie ze drie zoons (Liam, Finn en Beau) heeft en twee dochters (Stella en Hattie).