Marianne Weber is vier maanden geleden gediagnosticeerd met kanker in beide borsten. In een interview met Privé vertelt ze vrijdag dat ze tot nu niets over haar ziekte naar buiten heeft willen brengen. De zangeres zegt inmiddels herstellende te zijn.

"Ik wist met mezelf geen raad", vertelt de 64-jarige Weeber over afgelopen zomer. "Had geen zin om het wereldkundig te maken en kroop dus een beetje in mijn schulp. Om er maar niet aan te denken heb ik dagen achtereen spelletjes op mijn telefoon gespeeld zodat mijn gedachten niet af konden dwalen."

"Maar dat lukte natuurlijk niet", vervolgt de zangeres. "Het rampscenario van dat ik het niet zou redden, speelde continu door mijn hoofd. En nog duizend andere gedachten die ik nu maar niet meer zal herhalen."

Weeber onderging een operatie in het Bilthovense Alexander Monro Ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in borstkanker. "Ik mag van geluk spreken, heb een engeltje op mijn schouder. Er zijn geen uitzaaiingen gevonden en ook mijn lymfeklieren waren helemaal schoon. Dat is dus een geluk. Ik voel me op dit moment redelijk goed. Echt mazzel heb ik dus gehad. Niks meer en niks minder."

"Kijk, er wordt zo vaak gezegd dat je moet vechten tegen kanker, maar dat vind ik de grootst mogelijke onzin. Hoezo vechten, kom op zeg. Je hebt geluk als je het redt en pech als je het niet redt. Daartussen zit niks, tenminste zo is mijn overtuiging."

De zangeres treedt zaterdagavond op bij Muziekfeest van het jaar in de Ziggo Dome, naast artiesten als Tino Martin, Gerard Joling en Frans Bauer.