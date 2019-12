Personal trainer van bekende Nederlanders Carlos Lens en zijn vriendin Linda Verdam zijn ouders geworden van een zoontje. Lens laat weten dat zijn zoon de naam Riley Royce heeft gekregen.

"Dit is de kroon op onze relatie. Als ik naar dit kleine wonder kijk staat de tijd stil. Dit maakt mijn gezin compleet", reageert de 47-jarige Lens. Zijn zoon werd op 11 december geboren. Lens en Verdam maakten in juli bekend een kind te verwachten.

Lens, die de personal trainer is van onder meer Linda de Mol, heeft een twintigjarige zoon uit een eerdere relatie.

Carlos Lens en zijn pasgeboren zoon Riley Royce.