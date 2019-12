Kelly Weekers is in verwachting van haar tweede kindje met John Ewbank. Ze schrijft op Instagram dat ze niet kan wachten tot het zover is.

"Thuis, en op naar ons volgende avontuur. We kunnen niet wachten tot jij er bent kleintje!", aldus Weekers. Ewbank plaatst een foto met Weekers en hun dochter Scottie met het bijschrift dat ze eigenlijk met z'n vieren op de foto staan. "Zo trots en blij om aan te kondigen dat er weer een frutje onderweg is", aldus de componist.

De dertigjarige Weekers en de 51-jarige Ewbank kregen in 2017 dochter Scottie. Ze zijn sinds 2012 samen. In 2015 werd Weekers door haar vriend ten huwelijk gevraagd, maar het jawoord is nog niet gegeven. Ewbank heeft een vijftienjarige dochter uit zijn huwelijk met presentatrice Vivian Reijs.

Kelly Weekers deelt het nieuws met haar volgers op Instagram. (Foto: Instagram)