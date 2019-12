Marco Borsato besloot zijn verzameling gouden platen en andere prijzen weg te halen uit zijn thuiskantoor toen hij zich realiseerde dat zijn kinderen daar nooit tegenop konden boksen.

"Vroeger hingen die in mijn kantoor thuis", vertelt de zanger in het blad Zin over zijn prijzencollectie.

"Tot op een dag mijn oudste zoon naar beneden kwam en mij vol trots zijn drie skimedailles liet zien. Als ouder reageerde ik uiteraard vol bewondering. Hij keek langs mij heen, zag al mijn gouden platen en vroeg: 'Zijn dat jouw medailles?' In mijn naïviteit zei ik dat je dat inderdaad zo kon zien. Hij keek weer naar die drie van hem en verzuchtte dat hij er zoveel wel nooit zou krijgen. Ik krijg er nog een brok van in mijn keel. De dag erna heb ik alles weggehaald."

De 52-jarige Borsato, die onlangs nog een gouden plaat kreeg voor het nummer Lippenstift, dat hij maakte met rapper Snelle en producer John Ewbank, vindt dat het huis waar hij woont met zijn gezin een veilige plek moet zijn waar zijn kinderen "niet tegen de nalatenschap van hun ouders hoeven op te boksen".

"Gelukkig zijn ze geaard genoeg om te weten wie ze zijn en wat ze willen", aldus de zanger, die met Leontine Borsato drie kinderen heeft: zoons Luca en Senna en dochter Jada.

"Ik heb er langer dan zij over gedaan om te ontdekken hoe belangrijk het is om dicht bij jezelf te blijven. Hoe meer ik mezelf durfde te zijn, hoe groter mijn succes. Als je kwaliteit levert en jezelf constant vernieuwt en risico's durft te nemen om jezelf te verbeteren, dan ben je tot veel meer in staat dan je ooit had gedacht."