Bridget Maasland eist een rectificatie en een schadevergoeding van 7.500 euro van weekblad Privé, vanwege een eerder geplaatst verhaal over haar en André Hazes. Dat meldt een verslaggever van Shownieuws via Twitter.

Privé schreef onlangs dat Maasland en Hazes het bed met elkaar hadden gedeeld op het huwelijksfeest van Patty Brard in 2014, toen de zanger nog een relatie had met Monique Westenberg. Maaslands advocaat Royce de Vries argumenteert dat er geen hoor en wederhoor is toegepast voor het artikel. Hazes noch Maasland zou door het weekblad zijn gebeld.

Bovendien zouden verschillende aanwezigen op het feest hebben verklaard dat er niets tussen de twee is gebeurd. De getuigen die De Telegraaf als bron gebruikte, waaronder Weekend-hoofdredacteur Bart Ettekoven, zouden volgens De Vries onbetrouwbaar zijn.

De Telegraaf reageert tegenover de rechter door te zeggen dat de vrijpartij wel degelijk heeft plaatsgevonden, en dat de vordering dus onrechtmatig is. Een getuige zou hebben verklaard het met eigen ogen te hebben gezien; er zou meer zijn geweest dan alleen een kus. Maasland vertelde zelf in RTL Boulevard dat het daarbij was gebleven.

"De volgende ochtend realiseerden ze zich wat er gebeurd was en hebben ze aanwezigen gevraagd er niets over naar buiten te brengen", zegt een van de getuigen.

Ophef na verhaal in Privé

Maasland stelde eerder al dat er niets waar is van het artikel, dat ook door De Telegraaf werd gepubliceerd.

Het weekblad bood wel excuses aan voor het gebruiken van een foto van Hazes' zoon in combinatie met de tekst: "Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?". De zanger wilde daarom een rechtszaak aanspannen tegen het blad. Hoofdredacteur Evert Santegoeds liet weten dat het geschil was opgelost door een bedrag over te maken naar FKK Animal Rescue in Bonaire.

