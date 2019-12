Actrice Fockeline Ouwerkerk is in verwachting van haar tweede kind, zo bevestigt haar agentschap donderdag tegenover NU.nl.

De 38-jarige Ouwerkerk heeft sinds 2010 een relatie met Joeri Wetters (38). In september 2018 kregen ze hun eerste kind, Joe.

Ouwerkerk is bekend door onder meer de serie De 12 van Schouwendam en haar hoofdrol in de romantische comedy Taal is zeg maar echt mijn ding. Momenteel is ze te zien in de serie Dit zijn wij, de Nederlandse remake van het Amerikaanse This Is Us.