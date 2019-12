Bridget Maasland begint een zaak tegen Privé, omdat het weekblad volgens de presentatrice een onjuist verhaal heeft gepubliceerd. Peter R. de Vries, directeur van het advocatenkantoor dat Maasland in de arm heeft genomen, vertelt in RTL Boulevard dat er op donderdag een kort geding dient.

Nadat bekend was geworden dat Maasland een beginnende relatie met André Hazes heeft, schreef het blad dat ze met elkaar het bed hadden gedeeld op het huwelijksfeest van Patty Brard in 2014. Maasland stelt dat er niets waar is van het artikel, dat ook door De Telegraaf is gepubliceerd.

Maasland gaf onlangs in de uitzending van RTL Boulevard wel toe dat ze al eens eerder had gezoend met Hazes. Daar liet ze verder niets over los.

Woensdag bood Privé wel zijn excuses aan voor het gebruiken van een foto van Hazes' zoon in combinatie met de tekst: "Kleine jongen, hoe leg je hem dit uit?". De zanger wilde daarom een rechtszaak aanspannen tegen het blad.

Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds schrijft dat het blad na overleg heeft ingezien dat onvoldoende rekening is gehouden met de impact van deze foto op de betrokkenen. "In het kader van een minnelijke schikking heeft Privé daarom een bedrag overgemaakt naar FKK Animal Rescue op Bonaire, waarmee de kwestie nu afgedaan is."

In november werd bekend dat Hazes en Monique Westenberg niet meer samen zijn. Niet lang daarna bleek dat de zanger een prille relatie met Maasland heeft.