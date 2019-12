Chris Brown en zijn vriendin Ammika Harris hebben hun drie weken geleden geboren zoon de naam Aeko Catori gegeven. De Amerikaanse zanger heeft ook een eerste foto van zijn baby gedeeld.

Op 22 november deelde Brown dat hij vader is geworden van een zoon, maar liet hierbij niet weten welke naam hij en Harris hadden uitgekozen. Woensdag deelde hij dit wel, inclusief een foto van het voetje van Aeko.

In augustus werd bekend dat de 30-jarige zanger en het 26-jarige model een kind verwachtten, een jongetje. Harris was in verwachting van haar eerste kind, terwijl Brown al vader is van een vijfjarige dochter. De moeder van zijn dochter is het model Nia Guzman.

De huidige relatiestatus van Brown en Harris is niet duidelijk. In augustus waren er berichten dat het stel uit elkaar zou zijn. In oktober meldden verschillende media dat de twee hun relatie nieuw leven hadden ingeblazen.