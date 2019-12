Estelle Cruijff heeft een nieuwe relatie. De ambassadrice van de Johan Cruijff Foundation vertelt aan Privé dat ze liefdesgeluk heeft gevonden bij zakenman Morad.

"Voor mij is het alweer jaren geleden dat ik dit geluk heb gevoeld. Met Morad kan ik de hele wereld aan", aldus Cruijff in gesprek met het weekblad.

De afgelopen zes jaar was de 41-jarige Cruijff vrijgezel, na een huwelijk met Ruud Gullit en daarna een relatie met Badr Hari te hebben gehad. Morad heeft ze via wederzijdse vrienden leren kennen tijdens een diner.

"Zo kwamen we bij elkaar aan tafel en dat klikte. Het fijne is dat we veel raakvlakken hebben. Hij is ook een levensgenieter."