Maxime Meiland gaat niet zitten wachten tot ze de ware vindt. De realityster ziet een partner als het toetje van het leven en kan prima zonder.

"Als het toetje op zich laat wachten, moet je niet stil blijven staan", aldus de 23-jarige Meiland in gesprek met Grazia.

De realityster is moeder van dochter Claire, die ze in haar eentje opvoedt. In de realitysoap van de familie, Chateau Meiland, is te zien hoe Meiland probeert haar wens om een tweede kind te krijgen te vervullen door met een donor te werken. "Ik vind het belangrijk dat mensen, en vooral vrouwen, weten dat zwanger worden door een zaaddonor ook een optie is."

Meiland leest op sociale media veel van de reacties die binnenkomen na de uitzendingen en ziet daarbij dat er veel gesproken wordt over haar liefdesleven.

"Zo zou ik iets hebben met influencer Robbert Rodenburg. We hebben elkaar leren kennen toen hij als gast bij ons kwam overnachten. We hebben een onwijs goede klik en ik ben gek op hem. Maar ja, hij is gay, dus meer dan vriendschap zal het nooit worden."

In Frankrijk gaat ze de liefde niet vinden. "Die Franse mannen zijn allemaal zo klein. Daar val ik helemaal niet op. Nee hoor, doe mij maar gewoon lekker blond met sproeten."