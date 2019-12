Shelly Sterk werd in augustus voor het eerst moeder en merkt dat ze sindsdien wat is veranderd. In gesprek met Grazia vertelt de Shownieuws-presentatrice dat ze veel sneller huilt sinds de komst van zoon Jake.

"Zoals laatst tijdens de verjaardag van mijn vader, toen opa een mooi momentje had met zijn kleinzoon. Mijn vader maakte rare geluidjes waardoor Jake hard moest lachen. Mark (Sterks echtgenoot, red.) moest ook lachen en ik dacht ineens: wat loopt er nou voor nats over mijn wang?", aldus de 28-jarige presentatrice.

Sterk huilde in het verleden amper en was zelf ook verbaasd als het dan toch eens gebeurde. "Zo had Mark met onze bruiloft tijdens de ceremonie echt alles uit de kast gehaald, en was zelfs hij verbaasd dat er geen tranen kwamen. Nu is dat wel anders."

De presentatrice beleeft bovenal veel geluksmomenten met haar zoon en is trots om hem met de wereld te delen. Helaas zijn de reacties op sociale media niet altijd vriendelijk.

"Waar ik wel woedend van werd, zijn de anonieme haatberichten die ik als reactie op een grappige foto van Jake kreeg. Wat bezielt je om te schrijven: 'Is dat een tumor?' Je hebt het wel over mijn kind! Gelukkig kreeg ik ook honderden lieve reacties van volgers die het juist leuk vinden om foto's van Jake te zien."