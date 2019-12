Kim Kardashian heeft een aanklacht ingediend tegen een arts uit Alabama. Deze Charles Runels zou zonder toestemming van de realityster haar naam en afbeeldingen gebruiken om reclame te maken voor zogenaamde vampier-gezichtsbehandelingen, meldt E! Online dinsdag op basis van rechtbankdocumenten.

Voor vampier-gezichtsbehandelingen wordt bloed uit het gezicht afgenomen, dat wordt behandeld en weer ingespoten. Kardashian onderging deze behandeling in 2013, wat te zien was in een aflevering van haar realityprogramma Kourtney & Kim Take Miami. Vijf jaar later bekende de realityster spijt te hebben van de behandeling.

"De aangeklaagde Charles Runels is een arts in Alabama", aldus het juridische team van Kardashian in de rechtbankdocumenten. "Karakteristiek voor zijn zelfpromotie noemt hij zichzelf de 'orgasmedokter'. Mevrouw Kardashian was geschokt om te ontdekken dat haar naam en beeltenis overal op Runels' website te vinden waren. Precies onder een bericht waarin ontkend wordt dat er banden zijn met een andere vampierbehandeling, waar patiënten het HIV-virus opliepen, staat bijvoorbeeld "Bar (Refaeli, een model uit Israel, red.) en Kim ontvangen de Vampire Facial® Procedure"".

In een blog op haar website heeft het bedrijf waar Runels de vampier-gezichtsbehandelingen uitvoert gereageerd op de aantijgingen van Kardashian. "Dokter Runels heeft haar niet gevraagd om de naam van de behandeling te gebruiken om haar show en haar online-activiteiten te promoten; dat deed ze uit eigen wil, na het ondergaan van de behandeling door een collega van Runels", valt er te lezen. "Ondanks dat zal hij alle vermeldingen van Kardashians naam en al haar beeltenissen van zijn website verwijderen, als ware het dat ze de behandeling nooit heeft gekregen."

De 39-jarige Kardashian is bezig met haar opleiding tot jurist. Ze had met haar inspanningen om gevangenen bij te staan meerdere malen succes; in november werd de executie van de terdoodveroordeelde Rodney Reed mede dankzij Kardashians bemiddeling uitgesteld.