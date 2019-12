William Shatner gaat na een huwelijk van achttien jaar scheiden van Elizabeth Martin. Het was het vierde huwelijk voor de 88-jarige acteur, die Captain James T. Kirk speelde in de Star Trek-serie en -films.

Shatner trouwde voor het eerst in 1956 met met Gloria Rand. Met haar heeft hij drie kinderen, van 61, 59 en 55 jaar. Het huwelijk strandde in 1969. Met zijn tweede vrouw Marcy Lefferty was hij van 1973 tot 1996 getrouwd. In 1997 trouwde hij met Nerine Kidd. Met haar was Shatner samen tot haar dood in 1999.

De acteur nam in 1966 voor het eerst de rol van Captain Kirk op zich in de televisieserie Star Trek. Hij speelde die rol ook in zes Star Trek-films, waarvan hij de vijfde produceerde.

Shatner won in 2005 een Golden Globe voor zijn rol in de serie Boston Legal. In 2004 ontving hij een Emmy Award voor zijn rol in The Practice.