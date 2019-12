Presentator Herman van der Zandt en zijn vrouw Jozephine Trehy zijn afgelopen zomer uit elkaar gegaan, laat het stel weten aan RTL Boulevard. Hij heeft inmiddels een nieuwe relatie.

De presentator van NOS Studio Sport en Trehy trouwden in de zomer van 2016 en hebben twee kinderen. De twee leerden elkaar kennen op de werkvloer. Hij was op dat moment werkzaam als presentator van het NOS Journaal.

De 45-jarige journalist heeft inmiddels een relatie met de 33-jarige Anna Gimbrère. Zij is wetenschapsjournalist en presentatrice. In 2017 presenteerden ze samen het programma Oranje Boven, Down Under.