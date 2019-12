Bill Cosby heeft het hoger beroep tegen zijn veroordeling voor het drogeren en seksueel misbruiken van Andrea Constand verloren. Dat melden verschillende Amerikaanse media, waaronder The New York Times, dinsdag.

De acteur werd in 2018 veroordeeld tot een celstraf van drie tot tien jaar wegens seksueel misbruik van Constand, een voormalige medewerker van Temple University. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in 2004. Cosby heeft dit altijd ontkend.

De advocaten van de acteur hadden in juni van dit jaar een schriftelijk bezwaar tegen de veroordeling ingediend. De acteur vond dat de rechter hem een eerlijk proces had ontnomen, maar het hof van beroep in de Amerikaanse staat Pennsylvania verwierp dat argument.

De komiek, die dankzij zijn rol in de sitcom The Cosby Show jarenlang gezien werd als 'Amerika's vader', is door tientallen vrouwen beticht van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. Veel zaken zijn verjaard.