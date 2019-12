French Montana is uit het ziekenhuis ontslagen, meldt TMZ dinsdag. De komende dertig dagen moet de rapper rust houden en mag hij niet werken.

De 35-jarige Marokkaans-Amerikaanse rapper werd eind november met hartklachten en buikpijn in het ziekenhuis opgenomen.

Het is vooralsnog onduidelijk waardoor hij de gezondheidsproblemen kreeg. Montana denkt dat de problemen een gevolg van een te druk werkschema zijn. De rapper lag een week op de intensive care, maar werd afgelopen week naar een andere afdeling gebracht.

Hoewel hij twee weken in het ziekenhuis lag, heeft hij afgelopen vrijdag zijn nieuwe album Montana uitgebracht. Het album bevat onder meer de single Writing on the Wall, met Post Malone, Cardi B en Rvssian.