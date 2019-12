Fred van Leer moet opnieuw worden geopereerd nadat hij twee weken geleden een ingreep onderging aan zijn schouder.

De eerdere operatie, als gevolg van een ontsteking aan zijn schouder, was goed verlopen. Maandagnacht ging de wond echter open.

"Ik ben naar een arts gegaan en heb een MRI-scan laten maken: foute boel", vertelt de stylist in een video op Instagram. "Ik moet opnieuw worden geopereerd."

Dat houdt in dat Van Leer al zijn geplande optredens van de komende twee weken moet afzeggen. "Daar baal ik vreselijk van, want ik wil niemand teleurstellen", aldus de stylist, die momenteel in het theater staat met de show Leer van Fred. "Maar het belangrijkste is nu dat ik beter word en daarna zien we wel. Het komt allemaal goed."