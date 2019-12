Sylvie Meis gaat volgend jaar trouwen, maar ze wil vooraf weinig details delen over de ceremonie. De presentatrice vertelt aan het Duitse Gala wel dat ze het jawoord in het buitenland gaat geven.

Hoewel Meis niet wil zeggen hoe en wanneer ze in het huwelijksbootje stapt, maakt ze wel bekend dat de ceremonie niet in Nederland, Duitsland of de Verenigde Staten zal plaatsvinden. Waar het dan wel gaat gebeuren, laat ze niet los. "Er is al zoveel over geschreven en gespeculeerd. Het zal volgend jaar wel blijken", aldus de 41-jarige Meis.

In oktober werd duidelijk dat Meis en haar eveneens 41-jarige vriend Niclas Castello trouwplannen hebben. De presentatrice werd gezien met een verlovingsring waarna haar management het nieuws bevestigde. Meis en Castello leerde elkaar in juni kennen op de trouwerij van een gezamenlijke vriendin.

Meis was van 2005 tot 2013 getrouwd met oud-voetballer Rafael van der Vaart. Samen hebben ze zoon Damián. In 2017 verloofde de presentatrice zich met zakenman Charbel Aouad, maar de twee gingen later dat jaar uit elkaar.