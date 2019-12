Beyoncé zegt de meeste onrust te krijgen van het vinden van een goede balans tussen haar carrière en haar privéleven. De zangeres wil ondanks haar drukke werkleven genoeg tijd besteden aan haar drie kinderen en haar echtgenoot JAY-Z.

"Er altijd zijn voor mijn kinderen - Blue, Rumi en Sir wegbrengen, tijd vrijmaken voor afspraakjes met mijn echtgenoot en ook nog op tijd thuis zijn om samen te kunnen dineren - is in combinatie met het runnen van een bedrijf uitdagend", vertelt Beyoncé in gesprek met ELLE.

"Het levert stress op om alle ballen in de lucht te houden, maar dat geldt natuurlijk voor elke moeder."

In het gesprek vertelt de zangeres dat ze haar ouderschap altijd op de eerste plek zet. "Toen Blue (7) ter wereld kwam, kreeg ik een ander beeld van succes. Het was niet meer belangrijk om op nummer één te staan. Het enige waar het om draait is kunst maken en een nalatenschap dat nog lang blijft voortbestaan."

De zangeres wil graag leren van de lastige momenten in haar leven. "Ook ik heb het wel eens moeilijk gehad en ook mij zit het wel eens tegen. Het gaat erom hoe je omgaat met die lastige momenten, en hoe je het gebruikt om daarvan te groeien. Daarbij wil ik ook mensen om me heen hebben die me met beide benen op de grond houden."