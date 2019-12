Addy van den Krommenacker heeft met de curator een akkoord over een doorstart van zijn bedrijf bereikt. De modeontwerper, die eind oktober het faillissement van zijn drie winkels heeft aangevraagd, laat in een persbericht weten zich "blij en opgelucht" te voelen.

Dankzij de doorstart heeft Van den Krommenacker (69) weer de beschikking over zijn creaties. "Ik ben heel erg blij, emotioneel en vooral opgelucht dat ik door kan", laat hij in een reactie weten. "Dat nieuws heeft me een ontzettende boost gegeven: alsof mijn kinderen bij me zijn teruggekeerd."

De komende tijd wil de modeontwerper, die onder meer creaties voor Chantal Janzen maakte, zich richten op zijn toekomst. "Ik ga me concentreren op creëren en ontwerpen, want een leven zónder mijn creaties kan ik me niet indenken."

Zijn twee winkels in Den Bosch zullen definitief sluiten. Er is nog niets besloten over de vestiging in Heusden. "Mijn winkels groeiden me boven het hoofd en mensen zijn anno nu moeilijk naar stenen winkels te krijgen. Hoe ik mijn toekomst ga vormgeven, wordt hopelijk snel bekend."