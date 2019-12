Britt Dekker vindt monogamie niet realistisch. De presentatrice hoopt wel dat overspel haar en haar vriend niet zal overkomen, vertelt ze maandag in de Radio 538-ochtendshow van Frank Dane.

"We zijn allemaal dieren", aldus Dekker. "Het is nu eenmaal zo dat in de natuur veel wordt vreemdgegaan."

"Ik wil niet vreemdgaan en mijn vriend ook niet", licht Dekker toe. De 27-jarige presentatrice beseft echter wel dat overspel vaak voorkomt.

In oktober vertelde Dekker een lijst te hebben gemaakt van onderwerpen waar ze van zichzelf niet meer over mag praten. Naast drugsgebruik en haar eigen financiën staan ook de slippertjes van haar collega's op haar lijstje.

Dekker is iedere maandag te gast bij de radioshow van Frank Dane voor het doornemen van dierennieuws. Deze maandag vertelde de presentatrice dat ze na haar vakantie op Curaçao een hondje wilde meenemen naar Nederland, maar dat haar vriend dat tegenhield.