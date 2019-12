Zangeres Billie Eilish werd door Variety uitgeroepen tot hitmaker van het jaar en richtte zich in haar dankwoord tot haar broer Finneas O'Connell. Ze stelt dat hij de reden is dat ze in leven is.

"Finneas is mijn grote broer en mijn beste vriend", begint Eilish haar dankwoord aan O'Connell. "We begonnen samen met muziek maken toen ik dertien was en hij zeventien; hij produceert alles. Hij is de enige reden dat ik hier ben en waarschijnlijk ook de enige reden dat ik leef", aldus de zangeres.

O'Connell, die naast het produceren en schrijven met Eilish ook eigen muziek uitbrengt, voegde zich bij zijn zusje op het podium en zegt dankbaar voor haar te zijn. "Er worden veel onzin-artikelen geschreven over hoe ik meer ben dan de broer van Billie Eilish. De broer van Billie Eilish zijn is echter alles wat ik wil. Er is niets waar ik meer van houd dan Billie", aldus de producer en zanger.

Eilish richtte haar pijlen in haar dankwoord nog op mensen die niet in haar muziek geloofden. "Toen we aan het album (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de debuutplaat van Eilish die eerder dit jaar verscheen, red.) werkten, zei iemand tegen ons dat er geen hit op stond. Ik weet niet waarom diegene dat zei, maar die gek had het mis."

Eilish, die de volledige plaat samen met haar broer maakte, scoorde dit jaar grote hits met liedjes als Bad Guy en Bury A Friend. Ze is genomineerd voor zes Grammy's. Op 13 juli 2020 staat de zangeres in de Ziggo Dome in Amsterdam.