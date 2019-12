De Amerikaanse acteur Ron Leibman is vrijdag overleden. Hij werd 82 jaar. Dat meldt Variety. Leibman speelde onder meer de vader van Rachel, vertolkt door actrice Jennifer Aniston, in de comedyserie Friends.

Leibman trouwde in 1983 met actrice Jessica Walter. Over de doodsoorzaak werden geen mededelingen gedaan. Leibman woonde in New York en speelde in Friends de rol van Dr. Leonard Green. Hij won in 1979 een Emmy Award voor zijn rol als een voormalig crimineel die later een loopbaan begon als strafpleiter in de CBS-serie Kaz.

In 1993 sleepte hij een Tony Award in de wacht voor zijn rol als Roy Cohn in Tony Kushners Angels in America: Millennium Approaches.

Leibman startte zijn acteerloopbaan in 1956 in de soap The Edge of Night. Zijn filmdebuut was in de komedie Where's Poppa. Daarnaast speelde hij ook in The Super Cops en was er voor hem een rol weggelegd in Norma Rae. Die film werd bekroond met een Oscar.