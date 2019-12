Rachel Hazes heeft vaak contact met Bridget Maasland. De moeder van zanger André Hazes vertelt vrijdag in gesprek met RTL Boulevard dat ze Maasland graag mag.

"We appen en bellen met elkaar", vertelt Hazes. "Ze is echt leuk, ik zou goed met haar kunnen leven."

Het contact met André Hazes is volgens zijn moeder weer goed. "Iedere dag bellen we met elkaar", aldus Hazes die sinds enige tijd weer contact heeft met haar zoon, nadat de band tussen hen jarenlang was verslechterd. "We hebben de grootste gein samen. Het is als vanouds, heerlijk."

Hazes kampte eerder met een depressie, maar vertelt dat het inmiddels weer beter met haar gaat. "Ik ben heel gelukkig en dankbaar dat ik er nog ben."

Stel leerde elkaar kennen via appcontact

Zaterdag 9 november maakte André Hazes in een verklaring bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg over is.

Kort daarop werd bekend dat Maasland de nieuwe vriendin van de Leef-zanger is. De presentatrice en de zanger leerden elkaar kennen toen zij hem om kaartjes voor zijn concert in Rotterdam Ahoy vroeg. "Toen kreeg ik een appje met: 'Mag ik er tien?' En dat was Bridget."

Achteraf liet Maasland weten dat ze had genoten van de show, waarop volgens Hazes "een rustig contact" volgde. "Maar op een gegeven moment dacht ik: wat een leuk wijf ben je toch wel. En toen wilde ik haar gewoon zien."