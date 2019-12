Chantal Janzen gaat tóch het Eurovisie Songfestival presenteren, Albert Verlinde doet heel weinig en Bridget Maasland en André Hazes zijn op liefdesuitje. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Maandenlang zat mediaminnend Nederland op het puntje van de stoel: wie ging toch dat Songfestival presenteren? Na de winst van Duncan Laurence in Tel Aviv ging het even om de strijd voor gaststad, maar de strijd om die felbegeerde plek op dat enorme podium werd nog veel meer besproken.

Werd het Doutzen Kroes, of Carice van Houten? Zouden we Michiel Huisman in laten vliegen om te laten zien hoe internationaal Nederland vertegenwoordigd is? Dionne Stax mocht het van menig mediakenner eerst proberen, maar na het Televizier Gala zag niemand het meer zitten. Maar welke NPO-gezichten bleven er dan over?

Inmiddels weten we het: Chantal Janzen, Edsilia Rombley en Jan Smit zijn de presentatoren van het muziekspektakel in mei 2020 in Rotterdam. Echt heel logisch zijn die namen niet, want hoewel Chantal Janzen meerdere keren werd geopperd, werd er ook bedacht dat het wellicht onverstandig zou zijn om een vooraanstaand RTL-gezicht voor het feestje van de publieke omroep naar voren te schuiven.

Van Jan Smit werd steeds gezegd dat hij gepasseerd zou worden, terwijl hij al jaren meewerkt aan het organiseren van het hele feest. Toen daar ook nog eens gezondheidsklachten bij kwamen, leek het meer dan logisch dat Jan het niet zou gaan doen. Zijn Toppers-collega Gerard Joling gooide daar deze week nog een schep bovenop door te zeggen dat Jan een burn-out heeft. En toch staat Jan daar in mei.

Edsilia Rombley heeft weliswaar zelf meegedaan aan het Songfestival. Niet één maar twee keer stond zij op het podium om Nederland te vertegenwoordigen. In 1998 deed Edsilia dat heel goed en wist ze een vierde plek te bemachtigen met haar Hemel en Aarde, maar in 2007 wist ze de finale niet te bereiken. Edsilia kent dus het reilen en zeilen van het feest, maar dat betekent niet dat ze het ook kan presenteren en dus was ze niet de eerste die bij mensen te binnen schoot.

Duncan Laurence, die dit spektakel toch maar mooi voor Nederland heeft weten binnen te slepen, is in ieder geval blij met de keuze voor het drietal. Op Instagram reageerde hij met name verheugd op de keuze voor Chantal. "Die andere twee vind ik ook geweldig, maar ik hou zo van ons Chantal", aldus de zanger in een reactie op de bekendmaking.

Waar is Albert?

Avond aan avond zat Nederland net na of nog tijdens het eten met spanning te luisteren naar de ontdekkingen die door de redactie van RTL Boulevard waren gedaan. Beau van Erven Dorens, Peter van der Vorst en natuurlijk Albert Verlinde wisten met veel smaak te vertellen wat bekend Nederland nu weer had uitgespookt.

Uiteraard is dat inmiddels geschiedenis. Peter van der Vorst is baas bij RTL, Beau van Erven Dorens zit op de late avond en Albert Verlinde vertrok naar Talpa. Maar wat doet hij daar nou precies?

Want sinds het einde van 6 Inside is dé entertainmentkenner van Nederland nog amper op televisie te zien. Hij is eens aangeschoven bij Beau en laat zo af en toe zijn licht schijnen over allerhande entertainmentonderwerpen bij andere programma's, maar echt een eigen televisieproject zien we maar niet voor Albert gebeuren.

Niet zo gek dus, dat iedere keer aan de theatermaker gevraagd wordt wat hij nou precies nog doet binnen dat contract dat hij tekende bij het bedrijf van John de Mol.

Voorlopig lijkt het er niet opdat we daar antwoord op gaan krijgen, want Albert zegt dat we niet snel iets kunnen verwachten. "Ik vind het wel heel gezellig, het bevalt wel, het is lekker rustig. Nou ja, rustig, ik ben met het theaterbedrijf bezig, maar ondertussen heb ik ook wat tijd."

Natuurlijk is Albert razend druk met allerhande musicals en theaterstukken naar Nederland te krijgen en een miljoenenpubliek het theater in te lokken, maar met een nog steeds lopend contract bij Talpa is het toch een beetje vreemd dat we hem daar niet meer zien. Komt er nog íéts voor het contract weer afloopt?

De stad van de liefde

Ben je echt verliefd, dan ga je naar Parijs. Wat is er romantischer dan langs de Seine wandelen, onder de Eiffeltoren knuffelen en elkaar verliefd in de ogen staren tijdens een romantisch diner?

Voor wie dat allemaal wel gezien heeft, of niet in clichés wil vervallen, is er nu inspiratie: doe Parijs zoals Bridget Maasland en André Hazes het doen. Het kersverse, verschrikkelijk verliefde koppel ging op vakantie naar de stad van de liefde om elkaar eens romantisch in de ogen te kunnen staren tijdens een origineel uitje. De twee gingen naar een cabaretshow met een sexy randje.

In Le Crazy Horse keek het stel naar een pikante show met dames zonder topjes. Vele internationale stellen gingen hen al voor: Johnny Depp, Katy Perry, Céline Dion, Rihanna en Hugh Hefner, to name a few.

Wat het stel verder in Parijs doet, weten we niet, maar het zal ongetwijfeld een fijn tripje weg zijn na alle commotie die is ontstaan nadat bekend werd dat ze verliefd waren.

Moeder Hazes vertelde deze week dat zij het in ieder geval goed kan vinden met Bridget. Dat is op zich fijn, want het contact met haar zoon verwaterde snel nadat hij iets met Monique Westenberg kreeg. Dat moeder en zoon elkaar weer gevonden hebben, komt weliswaar door Monique, maar tegenover RTL Boulevard zei Rachel geen contact meer met haar te onderhouden.

"Als hij honderd met haar was geworden, dan was hij lekker honderd geworden. Maar het is ze niet gelukt, sorry. Sorry, niet gelukt", aldus Rachel. Hopelijk blijft het wel gezellig met Bridget.