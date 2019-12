R. Kelly is donderdag aangeklaagd omdat hij in 1994 iemand aangezet zou hebben een functionaris om te kopen en zo aan een vals identiteitsbewijs voor zijn destijds vijftienjarige vriendin Aaliyah te komen, zodat zij in het huwelijk konden treden, schrijft The New York Times.

De aanklacht doet niet uit de doeken of de omkoping daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en of het valse identiteitsbewijs uiteindelijk is gefabriceerd.

Kelly trouwde in 1994 met de vijftienjarige zangeres Aaliyah, de zanger was toen zelf 27 jaar oud. Op het huwelijkscertificaat vulde het paar in dat de zangeres achttien was. Aaliyah's ouders, die destijds niet op de hoogte waren, lieten toen ze het eenmaal wisten het huwelijk snel weer ongedaan maken.

De zangeres, die voluit Aaliyah Dana Haughton heette, stierf in 2001 op 22-jarige leeftijd tijdens een vliegtuigongeluk.

Robert Kelly, zoals de 52-jarige zanger in het echt heet, staat in april 2020 in Chicago terecht voor verschillende misdrijven, waaronder het bezitten van kinderporno, het verlokken van een minderjarige tot seksuele handelingen en het belemmeren van de rechtsgang. In Brooklyn vindt een rechtszaak plaats in mei van dat jaar, voor onder meer het weghouden van vrouwen en meisjes bij hun vrienden en familie.

R. Kelly zit sinds zijn arrestatie in juli vast, in afwachting van zijn berechting in rechtszaken in meerdere Amerikaanse staten. De zanger heeft bij een eerdere zitting verklaard onschuldig te zijn.