Producent Leonard Goldberg is overleden op 85-jarige leeftijd. De voormalig topman van filmstudio 20th Century Fox bezweek op 4 december aan de verwondingen die hij opliep bij een val, meldt Deadline donderdag.

Goldberg produceerde onder meer de film Charlie's Angels uit 2000 en Charlie’s Angels: Full Throttle uit 2003. Ook bij The Distinguished Gentleman (1992) en Sleeping with the Enemy (1991) was de Amerikaan als producent betrokken.

Op televisie is Goldberg vooral bekend van de actieserie Starsky and Hutch uit de jaren zeventig. Voor Something About Amelia won hij in 1984 een Emmy voor beste dramaserie.

In 1986 kreeg Goldberg voor zijn verdiensten een ster op de Hollywood Walk of Fame.