Actrice Felicity Jones is in verwachting van haar eerste kind, laat haar woordvoerder donderdag aan diverse media weten.

De 36-jarige Jones was in de film On the Basis of Sex (2018) te zien als jurist Ruth Bader Ginsburg. Ook speelde ze Jyn Erso in de Star Wars-film Rogue One: A Star Wars Story (2016).

Op donderdag 12 december gaat The Aeronauts in première in Nederland. In die film speelt ze Amelia Wren, een ballonvaarder uit de negentiende eeuw, die samen met wetenschapper James Glaisher (gespeeld door Eddie Redmayne) zo hoog mogelijk probeert te komen in een heteluchtballon.

De Engelse actrice trouwde vorig jaar met regisseur Charles Guard. Hij regisseerde onder meer de horrorfilm The Uninvited (2009).