De eerste make-uptutorial die Lady Gaga ooit keek, was een video van NikkieTutorials, het YouTube-kanaal van de Nederlandse visagiste Nikkie de Jager. Dat vertelde de zangeres terwijl ze te gast was in De Jagers YouTube-serie.

In de video doet De Jager de make-up van Lady Gaga en stelt ze haar tegelijkertijd vragen.

"Dankjewel dat je zo veel op mijn make-uplooks gebaseerde instructievideo's hebt gemaakt. Ik heb ze allemaal gezien", zei Lady Gaga tegen De Jager. "Ik raakte geïnteresseerd in de wereld van make-up en welke rol sociale media daarin spelen, en jouw filmpjes waren de eerste die ik keek."

De zangeres vertelde ook over haar plannen voor de komende tien jaar. "Ik ga nog lang niet met pensioen", zegt ze. "Er komt meer muziek, verschillende soorten muziek. Ook wil ik in meer films spelen, en wil ik baby's."

De Jager heeft vaker wereldberoemde mensen opgemaakt. Zo deed ze de make-up van onder anderen realityster Kim Kardashian en zangeres Katy Perry.