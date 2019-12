Actrice Emma Stone gaat trouwen met haar vriend, de filmmaker Dave McCary. Dit maakte het stel bekend via Instagram. Stone en McCary zijn sinds 2017 samen.

McCary (34) deelde op donderdag een foto van hemzelf met Stone (31), die haar verlovingsring laat zien.

Stone ontving dit jaar haar derde Oscarnominatie, voor haar rol in de film The Favourite (2019). Eerder werd ze genomineerd voor haar rol in de film Birdman (2015) en won ze de Oscar voor Beste Actrice voor de rol die ze speelde in La La Land (2016).

Ze ontmoette McCary, die onder werkt als regisseur voor de Amerikaanse sketchshow Saturday Night Live, eind 2016. Begin dit jaar verscheen het stel voor het eerst samen in het openbaar, op de rode loper van de SAG-Awards.