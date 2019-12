Justin Timberlake heeft op Instagram zijn excuses aangeboden aan zijn vrouw Jessica Biel en zijn gezin, omdat hij onlangs rondom de opnames van de film Palmer met zijn tegenspeelster Alisha Wainwright werd gezien in een bar in New Orleans.

"Ik hou mij altijd verre van roddel en achterklap, maar vanwege mijn gezin vind ik het belangrijk om hierop te reageren. De verhalen die rondgaan, doen de mensen van wie ik hou pijn", schrijft de 38-jarige zanger en acteur op Instagram.

Timberlake steekt ook de hand in eigen boezem: "Enkele weken geleden heb ik een situatie helemaal verkeerd ingeschat. Er is absoluut niets gebeurd tussen mij en Alisha, maar ik had te veel gedronken en heb spijt van mijn gedrag. Ik had beter moeten weten."

Er verschenen foto's waarop is te zien dat hij Wainwrights hand vasthoudt en zij haar hand op zijn knie had gelegd. "Dit is niet het voorbeeld dat ik wil zijn voor mijn zoon", zegt Timberlake. Biel en hij hebben een vierjarige zoon (Silas).

Timberlake: 'Die avond was ik zeker niet de beste echtgenoot'

"Ik verontschuldig me in de richting van mijn geweldige vrouw en gezin voor het feit dat ik ze in deze gênante situatie heb gebracht. Ik focus me nu op het zijn van de best mogelijke echtgenoot en vader. Dat was ik die avond zeker niet", aldus Timberlake.