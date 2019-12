Justin Timberlake heeft op Instagram zijn excuses aangeboden aan zijn vrouw Jessica Biel en zijn familie. Dit omdat hij onlangs rondom de opnames van de film Palmer gespot werd met tegenspeelster Alisha Wainwright terwijl zij elkaars hand vasthielden tijdens een iets te gezellig avondje in een bar in New Orleans.

De 38-jarige zanger en acteur vond de ontstane commotie genoeg reden om te reageren via Instagram: "Ik blijf altijd zo ver mogelijk weg van roddel en achterklap maar in het belang van mijn gezin vind ik het belangrijk om hier op te reageren omdat de verhalen die rondgaan de mensen van wie ik houd pijn bezorgen."

Timberlake steekt ook de hand in eigen boezem: "Enkele weken geleden heb ik een situatie helemaal verkeerd ingeschat. Er is absoluut niets gebeurd tussen mij en Alisha, maar ik had te veel gedronken en heb spijt van mijn gedrag. Ik had beter moeten weten."

"Dit is niet het voorbeeld dat ik wil zijn voor mijn zoon"

Het handje vasthouden en een hand van Wainwright op Timberlake's knie werden vastgelegd op foto's die naar buiten kwamen. "Dit is niet het voorbeeld dat ik wil zijn voor mijn zoon", aldus Timberlake die samen met echtgenote Jessica Biel ouder is van de vierjarige Silas.

"Ik verontschuldig me in de richting van mijn geweldige vrouw en familie voor het feit dat ik ze in deze gênante situatie heb gebracht. Ik focus me nu op het zijn van de best mogelijk echtgenoot en vader. Dat was het gebeurde zeker niet", aldus Timberlake.