Presentator Viktor Brand is al zijn hele leven onzeker, vertelt hij in een interview met Beau Monde.

"Mijn ongeduld is irritant, maar mijn onzekerheid is nog minder fijn", aldus de 48-jarige Brand. "Het komt in de vorm van faalangst en hoort mijn hele leven al bij me."

De SBS-presentator kwam eens een docent van vroeger tegen die zich verbaasde over zijn beroep. "'Jij? Dat mannetje dat nooit zijn vinger durfde op te steken en al een koortslip kreeg van de zenuwen als er een schoolfoto moest worden gemaakt, werkt nu voor tv?'"

Bij nieuwe projecten slaapt Brand in de aanloop ervan slecht en is hij chagrijnig. "De dag zelf spring ik uit bed. Let's go, let's go. En komt het weer goed. Steeds neem ik me voor die onzekerheid de volgende keer anders aan te vliegen, want ik vind het waardeloos, maar kennelijk hoort het bij mij en zorgt die eigenschap ervoor dat ik scherp ben als het moet."