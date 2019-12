Miljuschka Witzenhausen roept haar volgers op om haar moeder Astrid Holleeder woensdag te feliciteren met haar 54e verjaardag.

De zus van crimineel Willem Holleeder leeft ondergedoken omdat ze met de dood wordt bedreigd. De doodsbedreigingen hebben te maken met onder andere de belastende verklaringen die ze samen met haar zus tegen hun broer heeft afgelegd.

Om haar moeder te steunen, roept Witzenhausen haar volgers op iets aardigs voor haar in de reactievelden onder een foto van haar en haar moeder te schrijven.

"Gefeliciteerd lieve mama. 54 kaarsjes mag je vandaag uitblazen. Eenzaamheid is iets wat een nare bijkomstigheid is van haar positie. Dus zouden jullie mij een plezier willen doen? Schrijf hieronder iets liefs voor mijn jarige mama. Een groter cadeau is er niet. Dank je wel."

Willem Holleeder werd afgelopen juli veroordeeld tot levenslang. Hij kreeg de straf omdat hij voor zes liquidaties verantwoordelijk wordt gehouden.