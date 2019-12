Chris Martin was in zijn tijd op een christelijke kostschool doodsbang om homoseksueel te zijn. In een interview met Rolling Stone vertelt de zanger van Coldplay dat hij zich zorgen maakte over zijn seksuele voorkeur, omdat hij dacht dat er iets mis was met homoseksualiteit.

"Ik was erg homofoob, omdat ik dacht dat ik als homoseksueel voor eeuwig verdoemd zou zijn", aldus de zanger.

Martin herinnert zich dat de andere kinderen op de kostschool hem regelmatig een homo noemden. "Ik was doodsbang en ik liep een beetje gek. Ze vertelden me op een agressieve manier dat ze zeker wisten dat ik homoseksueel was."

Volgens de zanger volgde er een ommekeer toen hij vijftien jaar oud was. "Ik weet niet wat er gebeurde, maar het maakte me opeens niet meer uit. Ik dacht bij mezelf: als ik homoseksueel zou zijn, wat dan nog?" Martin zegt dat dit wellicht kwam doordat hij las over zijn helden, zoals de homoseksuele zanger Elton John. "Ik groeide op en leerde wat meer over de wereld."

Martin trouwde in 2003 met actrice Gwyneth Paltrow. Samen hebben ze een zoon en een dochter. De twee gingen in 2014 uit elkaar. Sinds 2017 heeft de zanger een relatie met actrice Dakota Johnson.