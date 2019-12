Jack Spijkerman heeft op 5 november stiekem de Champions League-wedstrijd Chelsea-Ajax bijgewoond. Supporters van de voetbalclub uit Amsterdam waren niet welkom in het stadion van de Londense voetbalclub, maar met een Chelsea-sjaaltje om lukte het de voormalige televisie- en radiopresentator toch om binnen te komen, doet hij woensdag uit de doeken in gesprek met Veronica Magazine.

"Laatst was ik nog bij Chelsea-Ajax. Illegaal, want er mochten geen Ajax-fans bij zijn", aldus de 71-jarige Spijkerman. "Toen moest ik voor het eerst in mijn leven twee keer drie kwartier op m'n handen zitten, want om de haverklap werden er Ajacieden van de tribune geplukt."

"Ik ben maar gaan staan toen Chelsea scoorde", vertelt Spijkerman, die dat uiteindelijk vier keer moest doen omdat de wedstrijd in 4-4 eindigde. "Ik had zelfs een Chelsea-sjaaltje om binnen te komen. De beveiliger zei nog: 'I'll be watching you.' Deed-ie ook."

Voetbal is voor de voormalige presentator van Kopspijkers een uitlaatklep voor zijn emoties. "Kijk, eruit gooien is goed, anders krop je het op. Ik heb dat met voetbal, waar je je agressie van de week eruit gooit. Daar kan ik vrij hysterisch in zijn."

Kopspijkers keert op 7 december eenmalig terug op televisie, vijftien jaar na de laatste aflevering in 2004. Spijkerman is ook dan de presentator van het satirische televisieprogramma, dat in 2002 een Gouden Televizier-Ring won.

In de zendtijd van De Wereld Draait Door nemen Peter Heerschop, Viggo Waas, Hans Sibbel, Owen Schumacher, Erik van Muiswinkel, Sanne Wallis de Vries en Paul Groot de typetjes van Kopspijkers voor hun rekening, spelen Bert Visscher en Brigitte Kaandorp het Kopspijkers-spel en er is livemuziek van Van Dik Hout.