Cardi B is op de bres gesprongen voor haar echtgenoot na geruchten over ontrouw. In een filmpje op Instagram meldt ze dat de rapper Offset, die via Instagram berichten naar andere vrouwen zou sturen, is gehackt.

Jade, de vriendin van rapper Tekashi 6ix9ine, deelde eerder een filmpje waarin ze een bericht van Offset ontvangt. In het bericht staat dat hij haar mist.

"Het account van mijn man is gehackt", zei Cardi B als reactie op de ophef die ontstond door het filmpje van Jade. "Ik en iedereen weet dat hij domme dingen heeft gedaan, maar hij is niet gek", zegt ze. Haar echtgenoot is eerder vreemdgegaan.

"Het gaat heel goed tussen ons. Het leven is goed. Daarom blijf ik rustig onder dit gedoe. Dus leef allemaal gewoon je leven. Doei", aldus de rapper, die hits scoorde met I Like It en Money.

Cardi B laat zien dat Offset geen toegang heeft tot Instagram

Cardi B deelt op Instagram ook andere filmpjes, waarin te zien is dat Offset geen toegang heeft tot zijn eigen Instagram-account. Zo zou het niet mogelijk zijn om zijn wachtwoord te veranderen.

In september zei Tekashi 6ix9ine tijdens een rechtszaak dat Cardi B lid zou zijn van een criminele organisatie, de zogenoemde Nine Trey Gangsta Bloods. Tekashi 6ix9ine zit al ruim een jaar vast in verband met allerlei aanklachten, waaronder verboden wapenbezit en het deelnemen aan een criminele organisatie.

Eerder op dinsdag werd bekend dat Cardi B in de VS de meest via Spotify gestreamde vrouwelijke rapper van 2019 is. "Dankbaar daarvoor! Ik ben bezig met toffe dingen voor jullie die eraan komen in 2020", schreef ze toen aan haar fans.